Новосибирский вуз выдал десятки дипломов несоответствующего образца

Новосибирск, , 10:18 — REGNUM Десятки выпускников Сибирского института управления РАНХиГС получили дипломы о высшем образовании несоответствующего образца. Об это ИА REGNUM рассказали сами вчерашние студенты.

Получив дипломы, специалисты увидели, что в них допущены ошибки. Так, например, присвоена квалификация «специалист» вместо «экономист». Кроме того, регистрационный номер диплома и приложения к нему не соответствуют друг другу.

«Мы просили аннулировать эти дипломы и выдать нам новые, которые будут соответствовать образцу, установленному Минобрнауки РФ. Но нам предложили выдать дубликаты. Непонятно, как дубликат будет соответствовать диплому, если у выданного нам документа и приложения к нему даже разные регистрационные номера», — рассказал ИА REGNUM один из выпускников, уточнив, что таких, как он — с дипломом несоответствующего образца, — более 70 человек.

Как выяснилось, пострадали выпускники, которые получали образование по квалификации «юрист» по специальности «Национальная безопасность» и «экономист» по специальности «Экономическая безопасность». Они отмечают, что уже столкнулись с проблемами при трудоустройстве на госслужбу.

Ребята рассказали, что хотели встретиться с директором СИУ РАНХиГС Сергеем Сверчковым, но он их не принял. Они направили письмо ректору РАНХиГС Владимиру Мау. Если руководство вуза не предпримет никаких действий, то выпускники намерены обратиться в прокуратуру.

Как сообщил ИА REGNUM источник в СИУ РАНХиГС, тема с дипломами несоответствующего образца сейчас активно обсуждается в институте. Поговаривают, что их всё же придётся аннулировать и выдавать новые. Сергей Сверчков на этой неделе побывал в Москве, а теперь на два месяца уходит в отпуск. Связано ли это с дипломами, источник затруднился ответить.

«В ноябре ему должны продлять трудовой договор. Как сейчас будет, неизвестно», — отметил он.

Редакция ИА REGNUM подготовила официальный запрос в СИУ РАНХиГС с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе института пообещали не затягивать с ответом.