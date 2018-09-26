В одной из школ Якутска на детей напали собаки

Якутск, , 07:19 — REGNUM Учащиеся школы, расположенной в пригороде Якутска Сайсары, 25 сентября пострадали от нападения собак. Детям пришлось обратиться в травмпункт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Известно, что животные не были беспризорными, а пришли к зданию школы вместе с хозяевами. Как они проникли в здание, неизвестно.

«Утром, когда множество детей спешили на занятия, собаки тоже зашли в здание. Школьники их стали тискать и гладить. Собакам это не понравилось. В результате несколько детей пострадали. К счастью, дело не дошло до укусов, они отделались царапинами», — рассказали ИА Sakhaday в школе.

Журналистов заверили, что теперь следят за тем, чтобы около школы не ходили оставленные без присмотра собаки. С родителями детей, с которыми вчера пришли животные, проведена беседа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года стая собак напала на школьницу из Ленска (Якутия). Девочка получила травмы разной степени тяжести.