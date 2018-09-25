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Француз и его американский брат встретятся, благодаря исследованию ДНК

Общество

Встреча двух братьев произойдет благодаря ДНК тесту, который показал, что у них был общий отец Билл Хендерсон, мобилизованный в район Нормандии во время Второй мировой войны

Париж, 25 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  Два брата, один француз, другой американец, сегодня, 25 сентября, назначили встречу на пляже Омаха, где их общий отец, американский солдат, высадился в июне 1944, сообщает Le Figaro.

Встреча двух братьев произойдет благодаря ДНК тесту, который показал, что у них был общий отец Билл Хендерсон, мобилизованный в район Нормандии во время Второй мировой войны.

72-летний Андре Гантуа, житель Франции, и 65-летний Аллен Хендерсон из штата Южная Каролина, впервые встретятся на пляже Омаха, Нормандия, Франция.

В 20 лет в посольстве США в Париже Андре Гантуа предпринял попытку найти своего отца, но она оказалась безуспешной. В июле, его невестка предложила отправить образец ДНК в исследовательский институт в США.

Тогда, он не знал, что за три недели до этого, семья Хендерсона заказала генеалогическое исследование на основе ДНК. Результаты двух тестов совпали.

Аллен Хендерсон был очень удивлен. «О, у меня есть брат! Я понятия не имел, что у меня есть брат», — заявил Аллен Хендерсон американским СМИ.

Напомним, в ходе операции «Нептун» вНормандииво время Второй мировой войны силыСША, Великобритании и Канады высадились на пляже Омаха 6 июня 1944 года.

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