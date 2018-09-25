В Ингушетии в 2019 году выселят семьи, поселившиеся у башенных комплексов

Магас, , 10:24 — REGNUM Семьи, поселившиеся самовольно возле башенных комплексов в Ингушетии, будут переселены до 30 мая 2019 года. такую задачу поставил перед органами власти региона глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в его пресс-службе. По словам руководителя Ингушетии, исторические архитектурные сооружения — башни принадлежат всему ингушскому народу, а то, что ряд семей заняли земли вокруг них — это незаконно.

Как отметил Евкуров, в свое время ряд семей смогли незаконным образом получить фиктивные документы и стали проживать рядом с башнями. При этом по закону никто не имеет права заселять территории в радиусе до 300 метров от башен.

Поскольку люди живут там уже не один год, власти региона обязуются полностью компенсировать материальный ущерб и расходы на переселение, отметил глава Ингушетии. Он предложил установить рядом с башнями стенды с полным указанием, представители каких фамилий и в какое время там проживали. А для устранения возможных споров со стороны населения необходимо подтвердить эти сведения документально — с помощью различных письменных и археологических источников.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о выселении граждан от башенных комплексов стоит уже не один год. В 2015 году суд даже выносил решения о сносе самовольно построенных домовладений. В Джейрахском районе были начаты работы по сносу.