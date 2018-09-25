В Оренбурге силовики нагрянули в фирму, ремонтирующую набережную Урала

Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбурге в ООО «Скиб» прошли обыски. Силовики нагрянули в офис, расположенный по ул. Беляевской, сообщает портал orenday.ru.

По данным информресурса, обыски проводились в то время, когда гендиректор находился в отпуске за границей. Стоит отметить, что фирма «Скиб» занимается ремонтно-восстановительными работами на набережной Урала. Подрядчик осуществляет реконструкцию в рамках приоритетного проекта по благоустройству городской среды. Возглавляет строительную компанию депутат горсовета Владимир Курников.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель СУ СКР по Оренбургской области Сергей Глебов, ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о следственно-оперативных мероприятиях в офисе ООО «Скиб». Комментарии в ближайшее время даваться не будут. Такова позиция следственного управления.

Между тем, заметим, что после ареста мэра Евгения Арапова и его заместителя Геннадия Борисова в ряде строительных фирм проводились обыски. Не исключено, что последний визит силовиков тоже связан с задержанием главы Оренбурга и вице-мэра, которых обвиняют в коррупционных преступлениях.

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Добавим, что общество пристально следит за реконструкцией набережной Урала. Результаты ремонта не радуют. Возможно, и силовики заинтересовались качеством работ и расходованием денег.

В ремонт вложены многомиллионные суммы, выделенные на условиях софинансирования из городского и федерального бюджетов. Однако горожане указывают на недостатки, которые видны невооруженным глазом. Так, в конце декабря 2017 года оренбуржцы возмутились тем, что на спуске к Уралу, являющимся визитной карточкой Оренбурга и объектом культурного наследия, начала отслаиваться штукатурка, хотя объект только открыли. По весне обнаружились ржавые подтеки на лестнице. Несмотря на заверения чиновников, что объект находится на гарантии, в сентябре после первого дождя жители вновь столкнулись с «плодами» реконструкции: из-за отсутствия уклонов на ступеньках и площадках скапливается вода, ступеньки покрылись трещинами.

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