В Оренбурге объявлен тендер по благоустройству набережной Урала

Оренбург, , 14:55 — REGNUM В Оренбурге объявлен аукцион по благоустройству набережной Урала. Заказчиком выступило управление строительства и дорожного хозяйства администрации города. Начальная цена лота заявлена в сумме 44 765 321,08 рублей с учётом НДС. Источников финансирования станут бюджеты разных уровней — федеральный, областной и муниципальный.

Благоустройство набережной реки Урал, согласно документации, включает в себя такие работы, как ремонт нижней подпорная стены; разбивка газона; устройство тротуарной плитки, георешетки, а также покрытие велосипедной дорожкой, устройство бортового камня, покрытия беговых дорожек и детских площадок. На плечи подрядчика ляжет и обеспечение территории инженерными коммуникациями: системами электроснабжения, полива, связи, канализации.

Отдельным пунктом в техзадании прописано озеленение. Заказчик конкретизировал свои пожелания, указав породы и виды деревьев, кустарников, трав, цветов. В частности, на набережной появятся черёмуха, яблоня, барбарис, герань, ковыль, осока, тысячелистник обыкновенный. Но главное, чтобы после посадки рассада и саженцы прижились. На работы по реализации плана по озеленению выделяется около 2,7 млн рублей.

На реализацию плана по дорожному покрытию, обустройству тротуарных, велосипедных дорожек и площадок, согласно смете расходов, заложено почти 7,5 млн рублей. На устройство основной пешеходной зоны бетонными тротуарными плитами планируется израсходовать почти 773 тыс. рублей.

Примечательно, что все работы должны завершиться до 20 ноября 2018 года. Добавим, что ремонт и реконструкция набережной проводится в рамках приоритетного реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Большинством голосов жителей Оренбурга этот объект стал победителем и в 2017 году началось преобразование территории.

В 2017 году на реконструкцию и реставрацию уникального спуска, являющегося объектом культурного наследия, и нижней части набережной выделялось 95,7 млн рублей, в 2018 году — 100 тыс. рублей.

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Осенью 2017 года у оренбуржцев были опасения по поводу качества работ, которые проводились в морозы. Однако горожан заверили в соблюдении всех норм и правил. Вместе с тем, в конце декабря — начале января жители заметили ржавые отслаивание штукатурки. Тогда в мэрии пояснили, что подрядчик проявил инициативу и покрыл спуск штукатуркой, хотя в контракте это не было предусмотрено.

Весной на лестнице заметили ржавые подтёки. Вновь народ стали убеждать в том, что действует гарантийный срок и подрядчик устранит все недочёты.

Летом 2018 года горожане обратили внимание на то, что на набережной начали перекладывать тротуарную плитку, отметив, что она не продержалась и полгода. Опять чиновники стали оправдываться и сообщили, что плитка не предусматривала большую нагрузку. Несмотря на шлагбаум, на территорию проникали грузовики, что и вызвало разрушение покрытия.

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