Москвичи и гости столицы познакомились поближе с Северным Кавказом

Москва, , 17:32 — REGNUM На фестивале народов Северного Кавказа в Москве побывали более 10 000 москвичей и гостей столицы. Им была предложена большая программа, кульминацией которой стал гала-концерт ведущих коллективов Северного Кавказа, Адыгеи и звезд российской эстрады, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе Министерства по делам СКФО.

За два фестивальных дня — 22 и 23 сентября, гости выпили пять тонн минеральной воды, добытой в горах Кавказа, съели тысячи балкарских и карачаевских хычинов, дагестанских чуду и курзе, ингушских и чеченских лепешек чапильгаш.

На площадках, где был организован фестиваль, было продано 200 кг сыра, 75 кг меда, 1200 осетинских пирогов. Кроме того, как отчитались организаторы праздника, гости фестиваля купили 36 папах и одну бурку.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» был организован по инициативе Минкавказа. Главной идеей масштабного проекта было знакомство жителей и гостей столицы с современным Северным Кавказом. По мнению организаторов мероприятия, оно должно было развеять устоявшиеся мифы о Кавказе, вызвать интерес к региону и оказать положительный эффект на его социально-экономическое развитие.

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