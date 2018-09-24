Понедельник, 24 Сентября 2018 года
17:21:31 МСК

Караганду с Новокузнецком и Томском свяжет автобусное сообщение

Общество

Оба автобуса будут отправляться из Караганды по воскресеньям в 18:30

Караганду с Новокузнецком и Томском свяжет автобусное сообщение
Annie Spratt
В салоне автобуса

Астана, 24 сентября 2018, 16:42 — REGNUM  Между городами Казахстана и России запущены два новых автобусных рейса: Караганда — Новокузнецк и Караганда — Томск, сообщили 24 сентября в пресс-службе акимата (администрации) Карагандинской области.

Оба автобуса будут отправляться из Караганды по воскресеньям в 18:30 по местному времени. Время в пути до Томска составит 25 часов, стоимость билета — 14 050 тенге (2611 рублей). До Новокузнецка билет будет стоить 16 450 тенге (3057 рублей), а время в пути составит 27 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в рамках форума «Туризм на Шёлковом пути» было подписано соглашение между туристическими операторами Узбекистана и Казахстана, в рамках которого планируется открыть автобусный маршрут Ташкент — Туркестан.

Читайте ранее в этом сюжете: Туроператоры откроют автобусный маршрут Ташкент — Туркестан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить