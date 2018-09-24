Еще один неисполняемый закон: эксперт о запрете продажи алкоголя до 20 лет

Москва, , 12:35 — REGNUM Запрет на продажу алкоголя гражданам в возрасте до 20 лет — бессмысленная инициатива, в России не работает даже нынешний закон, да и международный опыт не говорит в пользу новых ограничений, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 сентября, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о возможных дополнительных ограничениях на продажу алкоголя.

Как сообщалось ранее, Голикова в интервью РИА Новости заявила, что в России могут быть приняты дополнительные меры, симулирующие снижение потребления алкоголя. Одной из таких мер может стать запрет на продажу алкоголя гражданам в возрасте до 20 лет. «В более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — отметила Голикова.

Совершенно бессмысленная инициатива. Этот вопрос десятки раз обсуждался и в Госдуме, и в правительстве, и в Совете Федерации, и всякий раз находились разумные аргументы против.

Главный из этих аргументов состоит в том, что сейчас продажи алкоголя гражданам до 18 лет запрещены, но они как пили, так и пьют. Если старый закон не работает, зачем принимать новый? Может быть, сначала нужно добиться того, чтобы работал старый?

Граждане в возрасте 18 лет — взрослые люди. Они не перестанут пить оттого, что кто-то в Госдуме или в правительстве так решил. Просто вырастет потребление суррогатов.

Международный опыт тоже не показывает ничего хорошего. В Германии разрешено пить пиво и вино с 16 лет, потому что другие ограничения не работают. В США, пуританской и лицемерной стране, запрещено пить до 21 года, но при это пик потребления — в возрасте 17−21, пока плод еще запретен.

И еще одно: сегодня в России потребление алкоголя и табака для граждан до 18 лет разрешено. Продавать нельзя, а потреблять можно. Почему не ввести официальный запрет? Начиная с 12 лет их можно привлекать за нарушение к общественным работам. Попался с сигаретой — подметай улицу. Вот это было бы действенной мерой. А то, о чем говорит Голикова — это популизм.