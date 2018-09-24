Одну из школ в Ростовской области закрыли на дезинфекцию

Таганрог, Ростовская область, , 11:54 — REGNUM В одной из школ Ростовской области учебный процесс временно приостановлен. Это связано с проведением дезинфекции помещений. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Таганрога 24 сентября, занятия отменены в школе № 25.

«Это необходимая мера безопасности в связи с дезинфекцией помещений вирулицидными препаратами, которая проводится в отсутствие учеников», — уточнили в администрации.

Решение о дезинфекции было принято после того, как два школьника заболели энтеровирусной инфекцией.

Учебный процесс в общеобразовательном учреждении возобновится 26 сентября.

Специалисты напоминают, что энтеровирусная инфекция активизируется в летний период, поэтому его ещё называют «летним гриппом». Медики рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, не пить сырую воду из-под крана.

ИА REGNUM напоминает, что всплеск энтеровирусной инфекции произошёл на Дону летом 2013 года. Вирус подхватили более 100 человек. Болезнь вызвала осложнение — менингит. Два ребёнка погибли.

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