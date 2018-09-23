Красный Крест: в Ливии назревает гуманитарная катастрофа

Триполи, , 17:07 — REGNUM 21 сентября представители Международного комитета Красного Креста (МККК) выступили с предупреждением о наступающей гуманитарной катастрофе в Ливии, которая может произойти, если на территории страны не прекратятся столкновения различных военизированных группировок.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди причин назревающего гуманитарного коллапса также называют парализованное состояние экономики и разрушение базовых элементов инфраструктуры.

В своем официальном блоге в твиттере организация привела статистику, по которой более 500 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома из-за непрекращающихся стычек между военизированными отрядами. «Однако тот, кто захочет вернуться — не сможет это сделать, так как все дома, школы и больницы разрушены», — сказано в другом твите МККК.