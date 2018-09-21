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В Колумбии прошла церемония выхода на пенсию полицейских собак

Общество

Они заслужили право на достойную старость

Богота, 21 сентября 2018, 23:42 — REGNUM  В Колумбии прошла торжественная церемония выхода на пенсию для 14 полицейских собак, 21 сентября передает агентство Associated Press.

Собакам были вручены медали и дипломы, после чего было официально объявлено о завершении карьеры. В числе пенсионеров был также знаменитый 12-летний лабрадор Канела, который помог следователям найти 65 массовых захоронений в джунглях.

Полиция Колумбии планирует пристроить отставных псов в надежные руки — для каждого пенсионера найдут любящего хозяина.

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