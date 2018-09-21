В Колумбии прошла церемония выхода на пенсию полицейских собак

Богота, , 23:42 — REGNUM В Колумбии прошла торжественная церемония выхода на пенсию для 14 полицейских собак, 21 сентября передает агентство Associated Press.

Собакам были вручены медали и дипломы, после чего было официально объявлено о завершении карьеры. В числе пенсионеров был также знаменитый 12-летний лабрадор Канела, который помог следователям найти 65 массовых захоронений в джунглях.

Полиция Колумбии планирует пристроить отставных псов в надежные руки — для каждого пенсионера найдут любящего хозяина.

Читайте также: В Пекине полицейских собак оснастили видеокамерами с функцией VR