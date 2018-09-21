В Казахстане оштрафовали родителей школьниц, носивших платки

Атырау, Казахстан, , 21:06 — REGNUM В Атырауской области Казахстана 16 родителей школьниц, которые не подчинились требованию администрации школы снять платок, получили штраф на общую сумму 192,4 тыс. тенге (35 926 рублей), сообщает 21 сентября новостной портал Западного Казахстана «Мой город» со ссылкой на руководителя департамента по контролю в сфере образования по Атырауской области Саткана Есенгалиева.

По его словам, правила ношения школьной одежды для всех одинаковые. Прежде чем направить дело об административном правонарушении в суд, родители получили предупреждение. Каждый родитель получил штраф в размере 12 025 тенге (2334 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Актюбинской области Казахстана двоих мужчин приговорили к трем суткам заключения из-за нарушения требований к внешнему виду школьниц — девочки отказались снять платки и посещать школу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане арестовали родителей школьниц, не пожелавших снять платки