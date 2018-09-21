Власти Индии ужесточат контроль за деятельностью медицинских компаний

Нью-Дели, , 19:08 — REGNUM Поводом для ужесточения контроля стал инцидент, связанный с низкокачественными бедерными имплантатами, произведенными одной из ведущих медицинских компаний мира Джонсон&Джонсон. Индийское правительство намерено ввести правовую норму, согласно которой компании, специализирующиеся на производстве медицинского оборудования, будут обязаны выплачивать пациентам компенсацию в случае неблагоприятного исхода при использовании их продукции.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», подобный шаг будет способствовать устранению пробела в законодательном регулировании деятельности производителей медицинского оборудования, в виду которого государство являлось неспособным защитить интересы своих граждан и принудить компании к выплате компенсации.

Компенсации будут выплачиваться пациентам в случае, если оборудование будет функционировать некорректно, будет являться небезопасным для здоровья или не соответствовать медицинской лицензии.