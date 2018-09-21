Пятница, 21 Сентября 2018 года
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Власти Индии ужесточат контроль за деятельностью медицинских компаний

Общество

В качестве ответа на инцидент с установкой некачественных бедерных имплантатов, произведенных компанией Джонсон&Джонсон, правительство Индии планирует ужесточить регулирование деятельности медицинских предприятий в стране

Нью-Дели, 21 сентября 2018, 19:08 — REGNUM  Поводом для ужесточения контроля стал инцидент, связанный с низкокачественными бедерными имплантатами, произведенными одной из ведущих медицинских компаний мира Джонсон&Джонсон. Индийское правительство намерено ввести правовую норму, согласно которой компании, специализирующиеся на производстве медицинского оборудования, будут обязаны выплачивать пациентам компенсацию в случае неблагоприятного исхода при использовании их продукции.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», подобный шаг будет способствовать устранению пробела в законодательном регулировании деятельности производителей медицинского оборудования, в виду которого государство являлось неспособным защитить интересы своих граждан и принудить компании к выплате компенсации.

Компенсации будут выплачиваться пациентам в случае, если оборудование будет функционировать некорректно, будет являться небезопасным для здоровья или не соответствовать медицинской лицензии.

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Зарубежная хроника
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