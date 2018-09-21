«Храм Рамы в Айодхье разрешит религиозные противоречия в Индии»

Нью-Дели, , 18:41 — REGNUM 19 сентября глава индийской партии «Раштрия Сваямсевак Сангх» — Союз добровольных слуг родины (РСС) Мохан Бхагват заявил общественности, что строительство великого храма Рамы в городе Айодхья, который считается родиной этого индусского бога, поможет устранить противоречия между мусульманами и индусами в Индии.

Он отметил, что если строительство храма будет совершено «по-дружески», то это «успокоит националистические настроения индусов».

По сообщению индийского информационного агентства The Hindustan Times, Мохан Бхагват заявил, что строительство храма является вопросом веры для миллионов индусов и этот вопрос не должен оставаться нерешенным.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в XVI веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце XX века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и не было ничего построено.