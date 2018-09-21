Пятница, 21 Сентября 2018 года
19:48:27 МСК

«Храм Рамы в Айодхье разрешит религиозные противоречия в Индии»

Общество

Глава индийской партии «Раштрия Сваямсевак Сангх» — Союз добровольных слуг родины (РСС) Мохан Бхагват заявил, что строительство храма Рамы в городе Айодхье устранит разногласия между индусами и мусульманами

Нью-Дели, 21 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  19 сентября глава индийской партии «Раштрия Сваямсевак Сангх» — Союз добровольных слуг родины (РСС) Мохан Бхагват заявил общественности, что строительство великого храма Рамы в городе Айодхья, который считается родиной этого индусского бога, поможет устранить противоречия между мусульманами и индусами в Индии.

Он отметил, что если строительство храма будет совершено «по-дружески», то это «успокоит националистические настроения индусов».

По сообщению индийского информационного агентства The Hindustan Times, Мохан Бхагват заявил, что строительство храма является вопросом веры для миллионов индусов и этот вопрос не должен оставаться нерешенным.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в XVI веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце XX века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом партии БДП. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и не было ничего построено.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить