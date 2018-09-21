В Ростове-на-Дону в честь народного артиста СССР назвали улицу

Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM Одна из ростовских улиц названа в честь народного артиста СССР Михаила Бушнова. Улица имени легенды Ростовского академического театра драмы имени М. Горького появилась в Первомайском районе, сообщили ИА REGNUM в театре.

«Имя Бушнова навсегда вписано в историю театра и донской культуры. Стены театра хранят память о нем, частица души артиста остается на сцене, которой отдана была вся его жизнь. В родном театре Михаил Ильич сыграл более 200 ролей», — отмечается в сообщении.

На ростовской сцене Михаил Бушнов сыграл десятки ролей. До 2011 года руководил ростовским отделением «Союза театральных деятелей».

Михаил Бушнов скончался 12 июня 2014 года на 91-м году жизни. 21 октября 2018 года ему исполнилось бы 95 лет.

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