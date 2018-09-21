В Чимкенте создали комиссию по борьбе с торговлей людьми

Чимкент, Казахстан, , 15:37 — REGNUM Депутаты маслихата (совета) Чимкента приняли решение о создании межведомственной комиссии по вопросам борьбы с торговлей людьми, сообщает 21 сентября агентство «Казинформ».

Межведомственную комиссию возглавил первый заместитель акима (мэра) Чимкента Кайрат Нуртай. В состав комиссии также вошла глава общественной организации «Правовой центр женских инициатив «Сана сезим» Хадиша Абдышева.

В ходе заседания депутаты создали еще несколько комиссий и утвердили их состав, в том числе земельную комиссию, межведомственные комиссии по вопросам противодействия коррупции, по профилактике правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также антитеррористическую комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в региональных органах власти Чимкента связаны с присвоением городу статуса республиканского значения. 15 сентября стартовала предвыборная агитация кандидатов в Сенат Казахстана от Чимкента.

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