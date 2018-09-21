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В метро Петербурга придумали, куда девать никому не нужные чеки

Общество

Их невостребованнность приводила к замусориванию вестибюлей

В метро Петербурга придумали, куда девать никому не нужные чеки
Иллюстрация: Metro.spb.ru
Емкости для чеков в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 21 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  В наземных вестибюлях и кассовых залах петербургского метрополитена появились специальные прозрачные емкости для сбора невостребованных кассовых чеков. Это должно решить возникшую прошедшим летом проблему замусоривания вестибюлей.

Как сообщили 21 сентября в пресс-службе метрополитена, прозрачные емкости размещаются на аппаратах по пополнению проездных билетов и позволяют собирать легкий бумажный мусор.

Размещение обычных урн в метро запрещено по требованиям антитеррористической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года в метро, в соответствии с требованиями федерального законодательства, начали выдавать чеки при покупке жетонов и смарт-карт в кассах, а также в автоматах по продаже жетонов и продаже и пополнению проездных билетов. Большинству пассажиров эти чеки оказались не нужны, и их стали оставлять на автоматах или бросать на пол.

Читайте ранее в этом сюжете: В метро Петербурга начали выдавать чеки: пассажирам это не нужно

Добавим, что кассовые чеки в автоматах по продаже жетонов и продаже и пополнению проездных билетов теперь выдаются по запросу пассажира — от их печати можно отказаться. При оплате проезда через турникет бесконтактной банковской картой кассовый чек направляется пассажиру в электронном виде.

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Городское благоустройство
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