В Казахстане раскрыли кадровые проблемы здравоохранения

Астана, , 13:34 — REGNUM В Казахстане обеспеченность населения квалифицированными медицинскими работниками выше, чем в развитых странах, однако выпускники медицинских вузов не хотят работать по профессии. Об этом 21 сентября заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, сообщает агентство «КазТАГ».

По словам министра, дефицит кадров в здравоохранении зависит от мер социальной поддержки врачам и выпускникам медицинских вузов. Биртанов считает, что проблема нехватки врачей в Казахстане также связана с глобальными тенденциями:

«Глобальная миграция, кадры перетекают не то чтобы из района в область, а между странами. Здесь заставить кого-то работать очень сложно», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что с 2019 года выпускников медицинских вузов республики планируют обязать проходить отработку в регионах.

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