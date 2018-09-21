Пятница, 21 Сентября 2018 года
15:06:58 МСК

В Казахстане раскрыли кадровые проблемы здравоохранения

Общество

Дефицит кадров в здравоохранении зависит от мер социальной поддержки

Астана, 21 сентября 2018, 13:34 — REGNUM  В Казахстане обеспеченность населения квалифицированными медицинскими работниками выше, чем в развитых странах, однако выпускники медицинских вузов не хотят работать по профессии. Об этом 21 сентября заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, сообщает агентство «КазТАГ».

По словам министра, дефицит кадров в здравоохранении зависит от мер социальной поддержки врачам и выпускникам медицинских вузов. Биртанов считает, что проблема нехватки врачей в Казахстане также связана с глобальными тенденциями:

«Глобальная миграция, кадры перетекают не то чтобы из района в область, а между странами. Здесь заставить кого-то работать очень сложно», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что с 2019 года выпускников медицинских вузов республики планируют обязать проходить отработку в регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав Казахстана хочет обязать выпускников медвузов отрабатывать

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кадровые проблемы в медицине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить