Большую карту Чечни вымостят на центральной площади к 200-летию Грозного

Грозный, , 11:10 — REGNUM На центральной площади города Грозного появится большая карта Чечни. Ее выложат из цветной плитки к юбилею столицы республики. На масштабной карте границы субъекта будут обозначены серым цветом, а контуры всех районов выделят черным.

В центре карты место, где располагается столица региона, будет вымощено коричневой плиткой и будет установлен большой фонарь. Об этом рассказал главный архитектор Грозного Абдулрешид Зелимханов. По его словам, идея арт-объекта принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову.

Открытие площади станет одним из мероприятий, запланированных к 200-летию Грозного. Как сообщил Рамзан Кадыров, кроме этого, 5 октября будут открыты пешеходная зона, которой станет бульвар имени Махмуда Эсамбаева, бульвар имени Мохаммеда Али, новый микрорайон со школой и детским садом, детские и спортивные площадки, новые велодорожки, парковки, скверы. Как отметил, рассказывая об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Рамзан Кадыров, «всего и не перечислишь».

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Напомним, торжества по поводу 200-летнего юбилея города Грозный состоится 5 октября 2018 года. Указом президента РФ Владимира Путина этот праздник будет отмечаться на государственном уровне. Глава Чечни пообещал, что к этому дню Грозный превратится в сказку.

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