В Ленобласти заблокировали резкое повышение взносов на капремонт

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:22 — REGNUM Правительство Ленинградской области отказалось от повышения платы за капремонт в регионе на 90%. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко высказал претензии к работе регионального Фонда капремонта и предложил вернуться к вопросу о пересмотре тарифа в октябре, после всестороннего изучения.

Как напоминают в областном правительстве, методика Минстроя РФ предполагает увеличение взносов за капремонт на 2019 год более чем на 400% — до 21,3 рубля за 1 кв. метр. Регионы могут устанавливать тариф самостоятельно, исходя из своих соображений и расчетов.

«Я категорически против практически двукратного роста тарифа, поскольку на настоящий момент Фонд капитального ремонта не доказал жителям эффективность своей работы. Если бы на протяжении последних лет к работе Фонда не было замечаний как по существу выполняемых работ, так и по организации процесса, возможно, такое увеличение было бы оправданным», — пояснил свою позицию губернатор Дрозденко.

Он предложил рассматривать возможность повышения не более чем на 30% и провести предварительные консультации с главами муниципальных образований и районных администраций, депутатами Заксобрания Ленобласти, членами правительства региона и представителями общественности, чтобы принять окончательное решение на октябрьском заседании правительства Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге решили на 30% повысить тарифы взносов на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов с 1 января 2019 года. Если сейчас, в зависимости от типа и времени постройки дома, взнос составляет 2−3 рубля с 1 кв. метра, то со следующего года будет составлять 3−4 рубля.