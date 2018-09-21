Меч юного Дарта Вейдера ушел с молотка за $180 тысяч

Лондон, , 05:17 — REGNUM Световой меч Энакина Скайвокера (Дарта Вейдера) из третьего эпизода киносаги «Звездные войны» продали на аукционе в Лондоне за сумму 135,3 тыс. фунтов стерлингов (около $180 тыс), сообщает аукционный дом Prop Store.

Сообщение о продаже предмета аукционный дом начал с цитаты одного из персонажей киносаги — магистра Йоды. Отмечается, что за раритет была развернута настоящая война ставок, в итоге меч ушел за «невероятную» сумму в 135,3 тыс. фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на аукционе была выставлена куртка Харрисона Форда, исполнявшего роль киногероя Хана Соло в пятом эпизоде «Звездных войн». Организаторы ожидают выручить с лота не менее миллиона фунта стерлингов.

Также на торги был выставлен шлем штурмовика из четвертого эпизода. Еще раньше, в июне 2018 г., на аукционе в США ушел с молотка муляж пистолета Маузер К96, загримированный под бластер DL-44, который также принадлежал Хану Соло. Лот ушел с молотка за $550 тысяч.

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