Пятница, 21 Сентября 2018 года
01:24:02 МСК

Языковые квоты на радио опозорили украиноязычное творчество — эксперт

Общество

Украинские песни не могут уйти от сельской тематики

Языковые квоты на радио опозорили украиноязычное творчество — эксперт
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На Украине

Киев, 21 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  После ввода обязательной трансляции украиноязычной музыки, радиостанции столкнулись с отсутствием качественной украинской музыки, заявил член организации «Музыкальный батальон» Николай Гриценко 20 сентября во время пресс-конференции в издании «Укринформ».

"Мы вообще не слышим украинские качественные песни в этих квотах, за которые боролись присутствующие», — констатировал Гриценко.

Он также отметил, что существующее украиноязычное творчество, зачастую, носит подчеркнуто сельский характер и культивирует нелицеприятный образ украинца:

«Идёт профанация на украинском языке того искусства, которое — иное, а в эфире оно звучит в таком видоизменённо-саркастически-юмористически-пижонском плане с тематикой «кумовьев и сала». Продолжает культивироваться образ украинца именно в таких общих российско-пропагандистских штампах. К сожалению, это так», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что украинские радиостанции перевыполняют языковые квоты, транслируя в основном украиноязычную музыку.

Читайте также: Радиостанции перевыполняют квоты на украинские песни — Порошенко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить