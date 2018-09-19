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Радиостанции перевыполняют квоты на украинские песни — Порошенко

Политика

Президент Украины рассказал об успехах дерусификации радиоэфира

Львов, Украина, 19 сентября 2018, 18:57 — REGNUM  Украинские радиостанции перевыполняют языковые квоты на 24%, заявил президент Украины Петр Порошенко 19 сентября, в своей речи в стенах львовской филармонии, сообщил телеканал 112.ua.

«По данным мониторинга, в этом году общенациональные радиостанции перевыполняют установленные квоты украиноязычных песен на 24%, а местные — на 18%», — отметил президент Украины.

Отметим, что Порошенко не привёл источник исследования.

Напомним, по словам депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского, радиостанции вынуждены транслировать украиноязычную музыку из-под палки.

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