В Киргизии медикам доплачивают за каждого излеченного от туберкулеза В

Бишкек, , 16:23 — REGNUM В Чуйской области Киргизии с 2017 года действует новый проект фонда обязательного медицинского страхования по поддержке медицинских специалистов, работающих с больными туберкулезом. Об этом заявил заместитель председателя ФОМС Акылбек Калыков на пресс-конференции, пишет «24.kg».

По его словам, за успешное завершение лечения больного туберкулезом врачи получают премиальные выплаты, объем которых зависит от того, насколько сложный случай заболевания выявлен у пациента.

«Она составляет 12 тысяч сомов (11,6 тысячи рублей) за излечение пациента с чувствительностью к туберкулезу и 24 тысячи сомов (23,3 тысячи рублей) за излечение устойчивой формы туберкулеза. На сегодня более 670 пациентов успешно завершили лечение, из них 100 — с устойчивой формой туберкулеза», — уточнил он.

Подводя итог, Акылбек Калыков сообщил, что на реализуемый фондом проект уже выделено 10 млн 248 тысяч сомов (более 9,9 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по информации Всемирной организации здравоохранения, Киргизия входит в число 27 стран мира с высокими показателями лекарственной устойчивости туберкулеза. В начале 2018 года в республике насчитали 7 795 пациентов с этим заболеванием.

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При этом в Киргизии ежегодно регистрируется около 6 000 впервые выявленных больных туберкулезом, из которых около 1 000 — это дети и подростки. Показатель заболеваемости туберкулезом в республике за последние пять лет составил в среднем 99,1 — 104,5 на 100 000 населения.