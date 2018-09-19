Скандал на Урале: купленный за счёт бюджета автобус 10 лет гнил на стоянке

Качканар, Свердловская область, , 21:11 — REGNUM В свердловском Качканаре купленный за бюджетные средства автобус десять лет гнил на стоянке. Куплен он был в ноябре 2007 года за 700 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Автобус марки «КАВЗ 397 653» приобрели для нужд местного центра социальной помощи семье и детям в рамках областной целевой программы по поддержке детей и семей с детьми. При этом его не использовали. В качестве причины назвали то, что он не был оснащён системой «Глонасс», тахографом и удерживающими устройствами для детей. На всё это просто не нашли денег.

По сведениям руководства учреждения, автобус пытались передать в другие учреждения. Сейчас решается вопрос о его возможном использовании либо об утилизации. А прокуратура заявила о неэффективном использовании имущества и требует от руководства центра и Свердловской области устранить нарушения бюджетного законодательства. Соответствующее представление направлено первому вице-губернатору Алексею Орлову.