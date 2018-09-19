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В Узбекистане специальная комиссия сможет оправдывать бывших террористов

Общество

Комиссия наделена правом освободить граждан Узбекистана от уголовной ответственности

В Узбекистане специальная комиссия сможет оправдывать бывших террористов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Исламисты

Ташкент, 19 сентября 2018, 21:18 — REGNUM  В Узбекистане будет создана республиканская межведомственная комиссия, которая будет рассматривать обращения граждан республики, оказавшихся в составе террористических организаций по заблуждению. Об этом 19 сентября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Комиссия имеет право освободить граждан Узбекистана от уголовной ответственности. В случае вынесения отрицательного заключения, все обстоятельства дела будут рассматриваться в рамках действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября посол США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэл Дейл встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.

Дипломат заявил, что исключение тысяч граждан республики из «черного списка» членов экстремистской организации является показателем позитивных изменений.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан исключил тысячи граждан из «черного списка» террористов

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