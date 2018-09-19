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На что ориентируются вьетнамцы при покупке недвижимости

Общество

В зарубежных странах люди в первую очередь ориентируются на стоимость жилья, коммунальные платежи и содержание, в то время как вьетнамцы прежде всего обращают внимание на расположение

Ханой, 19 сентября 2018, 19:55 — REGNUM  Согласно исследованию группы компаний Savills, которое было проведено во Вьетнаме с целью определения предпочтений потребителей, европейцы ориентируются на стоимость жилья, коммунальные платежи и пр., в то время как вьетнамцы прежде всего интересуются расположением будущей квартиры или дома. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание «Вьетнамэкспресс».

Директор группы компаний Savills Зыонг Вык Хиен также отметил, что кроме расположения, главными приоритетами являются надежность застройщика, жилая площадь, качество жилья.

Кроме того, вьетнамцы придают значение застройке жилья в соответствии с канонами фен-шуй. Люди внимательно относятся к площади застройки, интересуются историей места застройки, обращают внимание, на какую сторону выходят окна.

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Зарубежная хроника
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