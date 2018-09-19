Во Вьетнаме проходит конференция «умный город»

Ханой, , 19:43 — REGNUM Утром 18 сентября в г. Ханое (Вьетнам) состоялось официальное открытие конференции «умный город», в рамках которой обсуждаются вопросы инновационного градостроительства. На церемонии присутствовал член центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), глава народного комитета г. Ханоя Нгуен Дык Чунг.

Выступая с приветственным словом на открытии конференции, глава народного комитета г. Ханоя Нгуен Дык Чунг отметил, что в 2018 г. власти г. Ханоя провели целый ряд международных конференций и семинаров, посвященных вопросам инновационного градостроительства. Настоящая конференция является самой масштабной. Представители более чем 10 стран присутствуют на конференции в качестве экспертов. Конференция «Умный город» — отличная возможность обсудить наиболее важные тенденции и вопросы в сфере градостроительства.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», глава народного комитета г. Ханоя Нгуен Дык Чунг также подчеркнул, что г. Ханой уже выполнил ряд задач, предусмотренных в рамках концепции инновационного строительства городов во Вьетнаме, которая рассчитана до 2030 г. Ключевые проблемы — медицина, транспортная инфраструктура и туризм.

В рамках конференции состоится шесть заседаний, на которых эксперты и представители городских властей поделятся своим опытом в строительстве «умных городов».