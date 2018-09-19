«Программа «Чистая Индия» обречена на успех»

Нью-Дели, , 19:05 — REGNUM 18 сентября во время вручения премии «Свачх Видьяла Пураскар» школам из различных частей Индии министр развития развития человеческих ресурсов Индии Пракаш Джавадекар заявил, что «Индия определенно добьётся качественно нового уровня чистоты». Особое внимание министр уделил пропаганде бытовой чистоты в массовой культуре, указав на коммерческий успех ряда фильмов, продвигающих идею необходимости оснащения индийских школ туалетами.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа», из 650 тыс. школ Индии, включая 45 тыс. частных, было выбрано 52 школы, получивших премию правительства Индии. Министерство развития человеческих ресурсов запустило инициативу «Свачх Бхарат — Клин Индиа» («Чистая Индия») в 2014 году, целью программы стало оснащение раздельными туалетами для мальчиков и девочек во всех школах Индии.

Министр указал на то, что на момент запуска инициативы в 2014 году в 450 тыс. индийских школах «у школьников вообще не было доступа к туалетам, а за время проведения инициативы эта проблема была практически решена, что не может не впечатлять».