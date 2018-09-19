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Афганские женщины просят полицию арестовать их мужей-наркоманов

Общество

В афганской провинции Урузган женщины попросили полицейских арестовать своих наркозависимых мужей

Кабул, 19 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  Афганские женщины в провинции Урузган сообщили о том, что они неоднократно обращались в полицию с просьбой арестовать их мужей, употребляющих героин, однако никаких действий со стороны представителей власти не последовало. После этого они обратились за помощью к афганским журналистам, обвинив полицейских в бездействии.

Как сообщает афганское информационное агентство «Пажвок», жены наркозависимых сообщили, что их мужья регулярно крадут из собственных домов вещи и продукты, чтобы продать их и купить героин.

По словам женщин, в столице провинции, городе Таринкот, как минимум в пяти местах открыто продают тяжелые наркотики. Полиция не предпринимает никаких мер ни в отношении наркоторговцев, ни в отношении наркозависимых.

Ранее глава полиции провинции Урузган Мохаммад Маруф Ахмадзай сообщил информационному агентству «Пажвок», что благодаря кадровым перестановкам в провинции были достигнуты определенные успехи по борьбе с продажей и употреблением наркотиков. По его словам, в ходе последней антинаркотической операции были задержаны десятки людей, связанных с продажей психотропных веществ.

По данным афганского информационного агентства «Пажвок», за последние 17 лет в провинции Урузган более 17 000 человек, включая женщин и детей, страдали от наркотической зависимости.

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Зарубежная хроника
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