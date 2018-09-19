Возвращать права на землю москвичам придется в суде

Владимир Молодых, , 18:35 — REGNUM

В борьбе обретешь ты право свое!

Немецкий юрист Рудольф фон Йеринг.

Чиновники ушли в глухую оборону, никакие апелляции к российскому законодательству на них не действуют. Это совершенно не удивительно, коль «на кону» стоят неправедные прибыли, исчисляемые сотнями миллиардов рублей. В данной статье автор подводит итог досудебному этапу борьбы за утерянные земельные участки многоквартирных жилых домов, а также рассказывает о том, что намерен предпринять в дальнейшем, чтобы восстановить справедливость.

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В декабре 2017 года мною был получен ответ-уведомление от отделения Росреестра по ЗАО г. Москвы, в котором содержался необоснованный отказ в постановке на государственный кадастровый учет ранее учтенного земельного участка многоквартирного дома, расположенного в Москве, в связи с чем 23 января 2018 года состоялась встреча с сотрудниками Росреестра по ЗАО г. Москвы с целью досудебного решения данного вопроса.

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С принимающей стороны присутствовали руководитель отделения Росреестра по ЗАО г. Москвы Ирина Хабалова и и. о. начальника отдела регистрации недвижимости Росреестра по ЗАО г. Москвы господин Товаров В. В. На просьбу о видеофиксации встречи был получен отказ под предлогом возможной утечки госсекретов, поскольку сама встреча проходила не в комнате приема посетителей, а в кабинете начальника отделения. Аудиозапись встречи прилагается.

Вразумительных ответов на поставленный вопрос в ходе встречи получить не удалось. Позиция чиновников, ссылавшихся на пункт 2 части 8 статьи 69 218 закона о госрегистрации недвижимости, свелась к голословному утверждению, что представленный автором технический план БТИ на домовладение с описанием (экспликацией) и техническим планом земельного участка не отвечает требованиям действующего законодательства и не является основанием для постановки на государственный кадастровый учет ранее учтенного земельного участка.

Отмечу, что при этом сотрудники окружного отделения Росреестра грубо проигнорировали предписание, содержащееся в части 5 статьи 69 Закона о государственной регистрации, в котором прямо говорится, что орган регистрации прав на недвижимое имущество обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения им запросов или заявлений обеспечить включение документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН на основании документов, которые должны представляться органу регистрации по его запросу в надлежащие госструктуры. То есть уклонились от исполнения своих прямых служебных обязанностей. И эта странная мотивация их бездействия, конечно же, явится предметом судебного разбирательства и оценки.

Ответить на вопрос, как же должен называться документ технического учета, о котором в части 4 статьи 69 закона о госрегистрации говорится, что этот самый технический учет признается юридически действительным и позволяет отнести описываемые этим техническим учетом объекты к категории ранее учтенных объектов недвижимого имущества, господин Товаров затруднился.

По-видимому, сей госслужащий никогда не интересовался, о чем идет речь в законе о госрегистрации, который наряду с законом о госкадастре является библией для чиновников органов регистрации прав на недвижимость. Каковы же положения этих нормативных актов, имеющие существенное значение для защиты ранее возникших прав в силу закона на ранее учтенные объекты недвижимости?

Напомним их вкратце для заинтересованных читателей: закон о госкадастре относит к категории ранее учтенных все фактически застроенные участки на середину 2007 года, прошедшие технический учет (имеющие техпаспорта БТИ на домовладения с описанием зданий и земельных участков). И в части 2 46 статьи этого закона законодатель признал техпаспорта действительными и приравнял их по юридической силе к кадастровым паспортам объектов недвижимости. А 218 ФЗ о госрегистрации недвижимости в части 4 статьи 69 подтвердил признание технического учета юридически действительным и также отнес описываемые в техпаспортах объекты недвижимости к категории ранее учтенных объектов.

Добавлю, что господин Товаров на беседу явился с распечатанным текстом постановления правительства РФ №921 о техническом учете и инвентаризации, которое, по его мнению, доказывает его точку зрения, что техпаспорт БТИ никакого отношения к кадастровому учету не имеет. Однако этот высокопоставленный чиновник и блестящий специалист не обратил внимания на тот пикантный факт, что данный нормативный акт утратил свою юридическую силу еще в 2015 году! Так ведь никто и не поднимал тему, касающуюся того, в какой степени техпаспорта служили документами учета имущественно-правовых отношений на момент их появления в советское время как таковых. Я лишь настаиваю на том, что ныне действующее законодательство признает их юридически действительными и позволяющими относить описываемые в них объекты недвижимости к категории ранее учтенных.

Пишу здесь об этом курьезе, чтобы у читателей сложилось более полное представление о профессиональных качествах наших славных чиновничков. Выражаю надежду и приложу усилия к тому, чтобы позиция этих чиновников в надлежащее время и в надлежащих местах получила надлежащую правовую оценку. И в первую очередь со стороны руководства федерального и московского отделений Росреестра. А эту информацию до руководства донесут их пресс-службы, осуществляющие мониторинг прессы.

Подводя итоги визита, сообщаю, что досудебного урегулирования проблемы внесения сведений в Росрестр о ранее учтенном объекте недвижимости не произошло. И данная статья должна была бы появиться сразу после визита в отделение Росреестра по ЗАО г. Москвы. Однако были веские причины отложить публикацию, о которых ниже.

Сразу после встречи в Росреестре по ЗАО на выходе из помещения на моем мобильном раздался звонок, и звонящая представилась руководителем пресс-службы московского отделения Росреестра. Она пригласила меня на встречу для обсуждения вопросов, касающихся вышеупомянутого земельного участка. На вопрос, откуда они обо мне узнали, ответила, что их служба ведет мониторинг прессы, и мои статьи о практиках Росреестра вызвали у них вопросы, которые они сочли необходимым обсудить.

Встречу предлагалось провести с руководителем пресс-службы на территории кафе рядом с офисом московского Росреестра, но я выдвинул встречное предложение — провести встречу на территории офиса в присутствии сотрудников правового управления московского Росреестра — и получил через несколько дней согласие и назначенную дату встречи. Тогда я предупредил, что собираюсь прийти на эту встречу в сопровождении двух членов органов управления московскими домами, а также в сопровождении помощника заместителя руководителя Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, а также провести эту встречу под аудиовидеозапись. Для этого представил в пресс-службу редакционное задание ИА REGNUM на проведение такой встречи, а эту статью решил написать по совокупным результатам встреч в отделении Росрестра по ЗАО и в московском отделении.

В результате проволочек, отчасти и по нашей вине, мною был получен отказ в проведении встречи с сотрудниками московского отделения Росреестра. Еще раз напомню, что инициатором встречи была пресс-служба московского отделения Росреестра. В телефонном разговоре мне сказали, что если бы я не пытался превратить эту встречу «в цирк с конями» — имелось в виду присутствие помощника заместителя руководителя Совета по правам человека при президенте РФ и аудиовидеозапись — то встреча безусловно бы состоялась! Даже как-то обидно за авторитет нашего любимого президента! Похоже, в московском отделении Росреестра ни в грош не ставят ни его официальные структуры, ни его самого! Ну, впрочем, разберемся и здесь!

Таковы обстоятельства затяжки с выходом в свет этой статьи. Результаты встреч с сотрудниками Росреестра по поводу внесения сведений в Росреестр информации о ранее учтенных земельных участках не явились какой-то неожиданностью. Сами встречи планировались с целью уточнения противоправной позиции сотрудников Росреестра, по моему убеждению, действующих в унисон с исполнительной ветвью власти г. Москвы, которая путем противозаконного перемежевания проводит коррупционную политику по противоправному отчуждению части территории нормативных земельных участков московских многоквартирных домов.

Общение с чиновниками наглядно продемонстрировало их нежелание учитывать интересы граждан. Мы намерены продолжить борьбу за попранные имущественные права и переходим к следующему этапу — к фазе судебных разбирательств с Росреестром.

Предметом судебной тяжбы явится понуждение чиновников к постановке на кадастровый учет земельного участка многоквартирного дома в его изначальных границах путем внесения сведений в Росреестр о ранее учтенном объекте недвижимости.

Сверхзадачей этого разбирательства будет создание методологического прецедента в рамках единообразия судебной практики для того, чтобы вооружить действенными инструментами для борьбы тех москвичей, которые как собственники квартир встали перед лицом прямой угрозы больших финансовых потерь в результате декапитализации их долей в составе общедомового имущества из-за воровства их общедолевой собственности, собственниками которой они являются в силу закона, а именно — части территории нормативных земельных участков многоквартирных домов.

Особенно актуальной эта тема становится в свете событий на московской улице Кравченко, где при попустительстве чиновников полным ходом идет строительство многоэтажного дома на территории перемежеванного земельного участка дома. Жители которого в силу разного рода обстоятельств даже и не подозревают о своих законных правах на эту землю и вместо того, чтобы отстаивать эти права в судебных инстанциях, предпочитают уже полгода «бороться», устраивая театрализованные хэппенинги в виде встреч с пиарящимися на их беде политиканами и проводя обходы вокруг стройплощадки ряженных в кухлянки лицедеев, бьющих в бубны и оглашающих окрестности воплями и шаманскими камланиями.

В связи с резонансным характером судебного разбирательства приглашаю к участию в нем на общественных началах юристов, имеющих хорошую процессуальную практику, а также специалистов по привлечению к судебной ответственности чиновников за их противоправные действия и бездействия. Освещение в прессе гарантирую.

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