День волонтера в Петербурге будут отмечать зимой

Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 19 сентября приняло в третьем чтении законопроект об учреждении новой городской праздничной даты — Дня добровольца (волонтера), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие изменения будут внесены в городской закон «О праздниках и памятных датах».

День добровольца будут отмечать ежегодно 5 декабря.

Учреждение праздника позволит городским властям проводить и финансировать мероприятия, связанные с поддержкой волонтерства и добровольчества, отметили авторы законопроекта.

Ранее Заксобрание поддержало документ «О развитии добровольчества в Санкт-Петербурге», который должен помочь тому, чтобы гражданам было проще отличить настоящих волонтеров от «поддельных».

Напомним, по указу президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера).

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