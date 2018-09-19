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В Подмосковье с начала года жилье получили 450 детей-сирот

Общество

Всего в этом году в Подмосковье жильем обеспечат 748 сирот

Красногорск, 19 сентября 2018, 12:58 — REGNUM  С начала 2018 года 450 детей-сирот получили жилье в Московской области, сообщает 19 сентября пресс-служба исполняющей обязанности первого заместителя председателя регионального правительства Ольги Забраловой.

«Всего в этом году в Подмосковье жильем обеспечат 748 сирот в 63 муниципальных образованиях», — заявила Забралова, добавив, что на эти цели из областного бюджета выделено более 1,9 млрд рублей.

По ее словам, дети-сироты получают благоустроенные квартиры, где есть все необходимое, в них можно сразу переезжать и жить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок учёта детей-сирот, имеющих право на жильё, а также уточняющий механизм обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей.

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Обеспечение жильём детей-сирот
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