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Владимир Путин подписал закон об учёте сирот, имеющих право на жильё

Общество

Документ устанавливает единый порядок учета имеющих право на жилье детей-сирот, регламентирует создание регионального списка таких детей

Владимир Путин подписал закон об учёте сирот, имеющих право на жильё
Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Москва, 30 июля 2018, 14:30 — REGNUM  Закон, устанавливающий порядок учёта детей-сирот, имеющих право на жильё, а также уточняющий механизм обеспечения жильём детей, оставшихся без попечения родителей, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 30 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, закон устанавливает единый порядок учета имеющих право на жилье детей-сирот, регламентирует создание регионального списка таких детей. Также принятый нормативный акт наделяет представителей детей-сирот возможностью самостоятельно подавать заявления о включении в такой список.

Законом устанавливается, что количество предоставляемых детям-сиротам квартир в многоквартирном доме не может превышать 25% от общего числа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля во Владивостоке группа бездомных детей-сирот, ранее объявивших голодовку, прекратили акцию протеста — между региональной властью и участниками акции была достигнута договорённость о предоставлении временного жилья.

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Обеспечение жильём детей-сирот
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