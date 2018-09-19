Актив Союзного государства будет укреплять основы интеграции

Гродно, Белоруссия, , 11:57 — REGNUM В Гродно 17 сентября состоялся II съезд российско-белорусского движения «Гражданская инициатива Союз». Об этом сообщает белорусское издание «Политринг» со ссылкой на сайт Общероссийского общественного движения «Российский общенародный союз»."Наши стремления понятны и искренни. Мы хотим содействовать дальнейшему укреплению Союзного государства России и Белоруссии. Запад предпринимает титанические усилия по расколу восточных славян, натравливанию их друг на друга. Пример Украины тут самый яркий и трагический. Западу выгодно ослабление славянства и разрушение православных основ нашего общего пространства», — заявил лидер движения, ученый и общественный деятель Сергей Бабурин. По словам Бабурина, движение «Гражданская инициатива Союз» намерено внести свой вклад в пресечение деструктивных замыслов Запада. Во время съезда в неофициальной столице Западной Белоруссии активисты движения наметили планы работы на 2019 год.

«Мы призываем всех патриотов, людей доброй воли встать единым фронтом против разрушительных планов США и их европейских союзников», — заявил лидер «Союза».

Первый съезд движения «Гражданская инициатива Союз» прошёл в Витебске 17-го июля. Участие в создании НГО приняли политики и общественники со всех регионов Белоруссии и России. Они заявили о стремлении всячески содействовать строительству Союзного государства Белоруссии и России, договор о создании которого до сих пор не реализован.