Среда, 19 Сентября 2018 года
10:17:32 МСК

Собчак и Виторган ждут второго ребенка — СМИ

Общество

Известная телеведущая находится на раннем сроке беременности

Москва, 19 сентября 2018, 09:20 — REGNUM  Появления на свет второго ребенка ждут телеведущая Ксения Собчак и и ее супруг актер Максим Виторган. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на официальных представителей телеведущей.

«Да, это правда, — сказал представитель Собчак. — Ксения ожидает рождения второго ребенка».

Источник издания добавил, что известная телеведущая находится на раннем сроке беременности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2016 года в подмосковной клинике появился на свет первый ребенок Ксении Собчак и Максима Виторгана. Пара зарегистрировала брак в 2013 году. У Виторгана также есть дочь и сын от первого брака.

Читайте также: Собчак и Виторган перестали прятать лицо сына

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить