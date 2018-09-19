Собчак и Виторган ждут второго ребенка — СМИ

Москва, 19 сентября 2018, 09:20 — REGNUM Появления на свет второго ребенка ждут телеведущая Ксения Собчак и и ее супруг актер Максим Виторган. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на официальных представителей телеведущей.
«Да, это правда, — сказал представитель Собчак. — Ксения ожидает рождения второго ребенка».
Источник издания добавил, что известная телеведущая находится на раннем сроке беременности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2016 года в подмосковной клинике появился на свет первый ребенок Ксении Собчак и Максима Виторгана. Пара зарегистрировала брак в 2013 году. У Виторгана также есть дочь и сын от первого брака.
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