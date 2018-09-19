Папа римский рассказал почему сексуальность — это «божий дар»

Ватикан, , 05:10 — REGNUM Человеческая сексуальность является даром божьим, которая служит цели любви, заявил папа римский Франциск, сообщает Vatican News.

«Сексуальность, секс — это божий дар. Это не табу. Это дар об Бога, который имеет две цели: любить и порождать жизнь. Страстная, истинная любовь всегда такая. Подлинно страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни», — заявил понтифик.

При этом Франциск подчеркнул, что существует и поддельная сексуальность, которая ведет к греху и деградации. По его словам, такая сексуальность используется лишь ради удовольствия. Примером такой ложной сексуальности понтифик назвал порнографию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября папа римский Франциск лишил церковного сана священника из Чили. Причиной отстранения священнослужителя стали обвинения в сексуальном насилии и растлении несовершеннолетних учеников одной из католических школ в стране.

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