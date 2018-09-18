Правительство Пакистана предотвратило забастовку нефтеперевозчиков

Исламабад, , 21:01 — REGNUM 17 сентября после успешных переговоров с правительством водители компаний, занимающихся перевозками нефти, решили отменить массовую забастовку в Исламабаде и Равалпинди. Правительству удалось предотвратить масштабный энергетический коллапс.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, 17 сентября было достигнуто соглашение между правительством и представителями водителей двух крупных нефтеперевозящих компаний, Sihala Oil Depot Logistics и All Pakistan Oil Tankers Association. Представители водителей требовали отставки руководителей логистических отделов компаний, досаждавших им своими придирками к техническому состоянию автомашин и вымогавших штрафы. В случае, если менеджеры не будут уволены, водители грозились прекратить поставки нефти в столичный район страны. Чтобы избежать транспортного и энергетического коллапса, правительство согласилось создать следственную комиссию по делу о недобросовестных менеджерах.