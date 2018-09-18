Вторник, 18 Сентября 2018 года
22:04:27 МСК

Правительство Пакистана предотвратило забастовку нефтеперевозчиков

Общество

Водители компаний, занимающихся перевозками нефти, решили отменить массовую забастовку в Исламабаде и Равалпинди после успешных переговоров с правительством

Исламабад, 18 сентября 2018, 21:01 — REGNUM  17 сентября после успешных переговоров с правительством водители компаний, занимающихся перевозками нефти, решили отменить массовую забастовку в Исламабаде и Равалпинди. Правительству удалось предотвратить масштабный энергетический коллапс.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, 17 сентября было достигнуто соглашение между правительством и представителями водителей двух крупных нефтеперевозящих компаний, Sihala Oil Depot Logistics и All Pakistan Oil Tankers Association. Представители водителей требовали отставки руководителей логистических отделов компаний, досаждавших им своими придирками к техническому состоянию автомашин и вымогавших штрафы. В случае, если менеджеры не будут уволены, водители грозились прекратить поставки нефти в столичный район страны. Чтобы избежать транспортного и энергетического коллапса, правительство согласилось создать следственную комиссию по делу о недобросовестных менеджерах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить