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Восьмой глобальный саммит по городскому туризму пройдет в Астане

Общество

Решение было принято на седьмом саммите в Сеуле

Астана, 18 сентября 2018, 20:15 — REGNUM  В 2019 году глобальный саммит по развитию городского туризма состоится в Астане, сообщили 18 сентября в пресс-службе акимата (администрации) города.

При выборе города для саммита всемирная туристическая организация руководствуется несколькими факторами, в том числе перспективами развития туризма, опытом реализации проектов, а также экономическими и социальными показателями.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года туристический поток в город Туркестан увеличился на 60%, до 700 тыс. человек. В 2017 году город посетили 1,2 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода туристический поток в город Туркестан увеличился на 60%

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Туризм
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