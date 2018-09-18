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Набережные в центре Москвы перекроют для проведения марафона

Общество

6-й Московский марафон пройдёт в столице 23 сентября

Москва, 18 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  Целый ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт в предстоящее воскресенье, 23 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса города Москвы.

В частности, для движения транспорта будут закрыты Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлёвская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.

Также для водителей будут недоступны улицы Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, Баррикадная, Большая Якиманка, 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал.

Кроме этого, движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд и Моховая, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и участке Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского проезда.

Уточняется, что ограничения в движении будут действовать в период с 7:00 до 17:00. По мере продвижения участников марафона будет проводиться полное перекрытие улиц с поэтапным открытием участков.

Напомним, 23 сентября в столице будет проходить 6-й Московский марафон. Как ожидается, в забегах на дистанции 42,2 км и 10 км примут участие более 21 тысячи спортсменов.

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