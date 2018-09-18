Вторник, 18 Сентября 2018 года
18:45:25 МСК

«Медицина не в силах»: горздрав Екатеринбурга о смерти пятиклассника

Общество

Чиновники утверждают, что скорая помощь добиралась до гимназии не больше 20 минут

«Медицина не в силах»: горздрав Екатеринбурга о смерти пятиклассника
Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР
Зажжённые свечи

Екатеринбург, 18 сентября 2018, 17:11 — REGNUM  Бригада скорой помощи добиралась в гимназию №47 Екатеринбурга на помощь 11-летнему мальчику не больше 20 минут. Об этом говорится в официальном комментарии городского управления здравоохранения, поступившем в редакцию ИА REGNUM.

По сведениям горздрава, вызов поступил из гимназии №47 от классного руководителя пятиклассника. В скорой помощи его зафиксировали в 14:29 по местному времени. В 14:30 бригада скорой помощи выехала, а уже в 14:49 была на месте. Передвижение машины диспетчеры отслеживали с помощью. системы «Глонасс».

По сведениям горздрава, мальчику оказали весь комплекс реанимационной помощи. Но клинического эффекта не последовало — в машине скорой помощи ребёнок умер.

«К сожалению, и сегодня существует ряд заболеваний, предупредить и ликвидировать катастрофические последствия которых медицина не в силах. То, что произошло с умершим ребенком, по предварительным результатам судебно-медицинского вскрытия, относится к их числу», — говорится в комментарии.

Напомним, трагедия произошла 17 сентября. Во время урока мальчик почувствовал себя плохо и жаловался на головную боль. Его проводили в медпункт, где измерили артериальное давление. Результаты шокировали — оно оказалось очень высоким.

Ребёнку срочно была вызвана скорая помощь. Медики приехали, но спасти мальчика так и не смогли.

Читайте ранее в этом сюжете: До больницы не довезли: в Екатеринбурге умер пятиклассник

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить