В Узбекистане состоится неделя информационно-коммуникационных технологий

Ташкент, , 13:33 — REGNUM В Ташкенте и Джизаке состоится неделя информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Узбекистана ICTWEEK Uzbekistan 2018, сообщает 18 сентября издание «Народное слово».

Мероприятия пройдут с 24 по 29 сентября. В рамках недели ИКТ состоится выставка ICTEXPO — 2018 и форум Digital Uzbekistan. Участники мероприятий обсудят и продемонстрируют достижения в сфере ИКТ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана уделяют большое внимание внедрению информационных технологий во все сферы жизни государства, в том числе в сельское хозяйство, производство, социальную сферу и повседневную жизнь людей.

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