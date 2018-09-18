Проснулись: власти Крыма отправляют в Армянск врачей узких специальностей

Армянск, Крым, , 13:12 — REGNUM Министерство здравоохранения Крыма направит в пострадавший от выбросов химии Армянск врачей узкой специализации. Об этом 18 сентября во время заседания Совета министров РК сообщил министр здравоохранения республики Александр Голенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В среду мы направляем туда узких специалистов для оказания консультативной помощи и медицинских осмотров: лора, дерматологов, офтальмологов, пульмонологов, терапевта», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние двое суток в Армянске зафиксировали восемь обращений в медучреждения от местных жителей.

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