В Петербурге издадут книги для глухих и слабослышащих детей

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Сотрудники Центральной детской библиотеки им. С. Я. Маршака запустили проект «Покажи мне сказку, Жираф!», в рамках которого издадут книги для глухих и слабослышащих детей. К проекту привлекут молодых детских писателей и поэтов, а также студентов-дипломников художественных вузов Санкт-Петербурга.

«Слабослышащие и глухие дети воспринимают информацию другим путём. Мы воспринимаем текст на слух, у нас есть сопоставление текста, звука и картинки. У них этого нет. Им нужен короткий понятный текст без лишних прилагательных. У многих детей есть еще сопутствующие патологии, они отстают в развитии. Если обычный ребенок начинает читать уже в 6−7 лет, то у них уровень где-то на 3 года», — рассказывает автор и куратор проекта Дарья Мирачковская.

Авторы и иллюстраторы адаптируют уже существующие сказки или напишут новые произведения для глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста. Над разработкой сказок будут работать 30 человек. При отборе кандидатов авторы проекта берут во внимание наличие опыта работы со слепыми, глухими или слабослышащими детьми. Кроме того, тексты претендентов должны быть простыми, а иллюстрации четкими и яркими.

При работе над сказками авторы и иллюстраторы будут заниматься с сурдопедагогами и профессиональными иллюстраторами. Кроме того, у участников проекта будут наставники — заслуженные писатели России, среди которых Алексей Шевченко и Анна Игнатова.

В финале проекта, который состоится весной 2019 года, жюри выберет три проекта, которые впоследствии издадут. Кроме того, организаторы планируют устроить большое праздничное мероприятие для детей, куда пригласят детей с ограниченными слуховыми возможностями и представителей администрации Московского района.

Идея создания книг для глухих и слабослышащих детей дошкольного возраста появилась несколько лет назад, когда в рамках рабочей группы Централизованной библиотечной системы Московского района началось сотрудничество с детскими учреждениями, специализирующимися на работе с детьми с ограниченными возможностями. На Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи» проект «Покажи мне сказку, Жираф!» стал одним из победителей и получил грант.

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