ТОП-5 блогов об управлении персоналом, на которые стоит подписаться

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, в России отмечают День специалиста по управлению персоналом. ИА REGNUM подготовило подборку блогов, в которых сотрудники кадрового отдела делятся своим опытом и знаниями.

HR-Portal

Крупное сообщество, где профессионалы HR-сферы рассказывают о том, как пройти собеседование, что способствует профессиональному росту, как разработать корпоративные ценности и многом другом. Отправить материал может любой зарегистрированный пользователь. Если он пройдет модерацию, текст увидят более миллиона читателей.

Potok.io

На этом портале можно найти различную информацию: от подборок «эпичных вакансий» до серьезных статей про рекрутмент-маркетинг, аналитику и HR-tech. Кроме того, команда платформы разработала гид по социальному рекрутменту и другие брошюры с идеями.

MarHR

Проект с кейсами, инструкциями и материалами о маркетинге и технологиях в HR. Например, списки групп для поиска сотрудников, инструментов для создания визуального контента или бесплатных фотостоков. Особенность блога — раздел «Библиотека» с тематической подборкой книг.

HR-практика

Авторский блог консультантов по управлению персоналом и тренеров одноименной компании из Санкт-Петербурга. В нём представлены кейсы, обзоры, описания методик и инструментов для специалистов по управлению персоналом, статьи о поиске работы, карьере и трудовых отношениях.

HR-elearning

Профессиональное сообщество менеджеров по персоналу. Материалы для публикации может прислать любой желающий. Блог посвящён теме управления персоналом: кадровому делопроизводству, рекрутингу, обучению и мотивации.

Специалисты по управлению персоналом подбирают, управляют персоналом, ведут его учет и создают мотивацию труда. Они проводят собеседования с соискателями и выбирают лучших претендентов, обучают сотрудников, организуют тренинги по развитию личности и корпоративы.

Читайте ранее в этом сюжете: ТОП-10 блогов домашних животных, на которые стоит подписаться