Мэр Новосибирска ради клипа променял служебный автомобиль на велосипед

Новосибирск, , 07:00 — REGNUM Мэр города Новосибирск Анатолий Локоть снялся в клипе, где он отказывается от поездки на служебном автомобиле и пересаживается на велосипед. Видео разместила на своей странице в социальной сети Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

«Ну что? Кто с нами? Я на велосипеде, а вы?», — гласит подпись к ролику.

В самом видео показано, как Анатолий Локоть сначала выходит из своего кабинета в здании мэрии, затем спускается с крыльца, к которому подъезжает служебная Toyota Camry. Махнув рукой, мэр отказывается от поездки на автомобиле и садится на велосипед, припаркованный у здания администрации. Далее в ролике показана нарезка велопрогулок по улицам европейских городов.

Отметим, что на 21 и 22 сентября в Новосибирске запланирована акция «На работу на велосипеде» — горожан призывают в этот день отказаться от личных автомобилей и пересесть на велосипед.

«Международная акция «На работу на велосипеде» — это повод пробовать совершить свою поездку в в день акции на велосипеде. Очень часто мы сомневаемся во многих вещах пока не попробуем», — сообщается на сайте общественного движения «Привет, велосипед»

Также отмечается, что в 2018 году Новосибирск вновь присоединился к международной акции «Европейская неделя мобильности».

На протяжении недели в городах-участниках будут проходить акции, опросы жителей, велопарады, конференции и другие мероприятия, «направленные на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, немоторизованных видов транспорта, пешеходных прогулок, здорового образа жизни, сохранения экологии городов».