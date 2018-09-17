Москвичи смогут наблюдать сближение Луны с Марсом и Сатурном

Москва, , 23:23 — REGNUM Жители Москвы в течение нескольких дней смогут наблюдать в небе сближение Луны с Сатурном и Марсом. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе Московского планетария.

«17−20 сентября после захода Солнца не упустите возможность при ясной безоблачной погоде понаблюдать над юго-западным горизонтом две яркие планеты — Сатурн и Марс, ориентиром послужит растущая Луна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 17 сентября Луна проходит вблизи планеты Сатурн, а 19 и 20 сентября пройдет недалеко от Марса. Наблюдать сближение можно будет над южным и юго-западным горизонтом.