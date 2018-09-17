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Москвичи смогут наблюдать сближение Луны с Марсом и Сатурном

Общество

Сближение Луны с планетами будет проходить 17−20 сентября

Москвичи смогут наблюдать сближение Луны с Марсом и Сатурном
tookapic
Луна

Москва, 17 сентября 2018, 23:23 — REGNUM  Жители Москвы в течение нескольких дней смогут наблюдать в небе сближение Луны с Сатурном и Марсом. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе Московского планетария.

«17−20 сентября после захода Солнца не упустите возможность при ясной безоблачной погоде понаблюдать над юго-западным горизонтом две яркие планеты Сатурн и Марс, ориентиром послужит растущая Луна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 17 сентября Луна проходит вблизи планеты Сатурн, а 19 и 20 сентября пройдет недалеко от Марса. Наблюдать сближение можно будет над южным и юго-западным горизонтом.

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Астрономия
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