В районе Накано в Токио зарегистрировали однополый брак

Токио, , 20:45 — REGNUM Специальный район Накано впервые зарегистрировал брак 58-летней Оэ Тидзуки и 55-летней Огава Ёко, которые прожили вместе 25 лет. После того, как женщины прочли клятвы верности, мэром района им было выдано свидетельство, подтверждающее их семейное положение. По информации японской районной газеты «Накано Кейзай Симбун», свидетельство юридически не регистрирует однополый брак. По словам мэра, он хотел сделать первый шаг к реализации «общества, в котором принимается разнообразие ценностей и образа жизни». Он также призвал все компании и учреждения в округе признавать такие браки и уважать их права. По состоянию на 9 сентября уже 8 пар подали заявку на получение свидетельства. Японское ЛГБТ-сообщество давно выступает за предоставление дополнительных прав нетрадиционным парам. Премьер-министр Японии ранее неоднократно выступал против того, чтобы законодательно разрешить однополые браки.