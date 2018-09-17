Гражданка Китая не смогла выйти из свердловской колонии

Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В Екатеринбурге гражданка Китая не смогла убедить суд в необходимости предоставить ей отсрочку исполнения приговора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском облсуде.

Задержали женщину в августе 2017 года. Тогда она являлась директором автосервиса и у неё работали несколько земляков. Правоохранительные органы задержали 14 граждан без документов и доставили их для выяснения личности. Начальница попыталась их вызволить и пошла на преступление.

12 иностранцев позднее отпустили, нарушения нашли только у двоих. А осенью 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отмерил женщине три года колонии. Сейчас она отбывает наказание в Нижнем Тагиле. Но летом 2018 года попыталась добиться отсрочки приговора, якобы для ухода за своим сыном 2005 года рождения. Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отказал в этом. Аналогичную позицию занял и облсуд.